Zoom sur les formes que peut prendre le pass sanitaire

Le pass sanitaire, introduit en France pour ceux qui souhaitent assister aux grands rassemblements de plus de 1.000 participants, peut être présenté non seulement via la nouvelle application TousAntiCovid, mais aussi en format papier ou sur un portable avec une simple capture d’écran.

L’avant-dernière étape du déconfinement progressif en France est entrée en vigueur ce mecredi 9 juin, ce qui signifie que désormais le pass sanitaire rentre dans la vie des Français qui souhaitent se rendre aux grands rassemblements qui réunissent plus de 1.000 personnes. Et si son utilisation a été abordée avant son arrivée, ses modalités de présentation soulèvent encore des questions. Est-ce qu’il faut obligatoirement l’avoir sur l’application TousAntiCovid? Peut-il être présenté sous forme d’une photo ou en version papier?

Format papier

La présentation du pass sanitaire papier est acceptée. Sur le document doivent être lisibles non seulement le QR-code qui contient l’information si le pass est valide ou non, mais aussi l’information concernant le statut vaccinal du possesseur. Or, il s’agit d’une donnée de santé sensible que tout le monde ne souhaite pas afficher.

Auparavant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s’était déjà exprimée sur ce sujet quand elle avait validé l’initiative du gouvernement liée au pass sanitaire après des ajustements, dont notamment le format du certificat papier où le résultat de test Covid était lisible et non pas caché par un carré rouge ou vert, comme dans l’application.

De ce fait, plusieurs solutions sont proposées. D’abord, il est possible de photographier le QR-code révélant seulement le statut du pass sanitaire et l’imprimer pour le présenter séparément.

Sinon, il n’est pas interdit de présenter le précieux sésame en format papier, en le repliant pour que l’information qui concerne la vaccination ne soit pas visible, selon une précision que l’Assurance maladie a faite à BFM TV.

Dans l’application

Quand les contrôleurs lisent le QR-code du pass sanitaire dans l’application TousAntiCovid, ils n’ont accès qu’aux informations suivantes: nom, prénom et date de naissance de l’utilisateur. Le statut vaccinal de la personne est caché dans l’application par un carré rouge ou vert qui indique si le pass sanitaire est valide ou non, sans en dévoiler la raison.

Qui plus est, puisque le décret concernant le pass sanitaire précise que ce dernier peut être présenté sur n’importe lequel support informatique, il est ainsi possible de le montrer sous forme d’une photo du QR-code, d’un fichier PDF téléchargé ou d’une capture d’écran.

Le pass sanitaire

Le but de ce pass mis en place en France est de limiter la propagation du coronavirus lors des rassemblements qui réunissent plus d’un millier de personnes. Le QR-code présenté prouve la vaccination, un test négatif ou une immunité naturelle contre le Covid-19, ce qui permet à un individu de participer à de grands rassemblements.