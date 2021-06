Orage dans le Doubs: des grêlons géants brisent tout – photos

Un spectaculaire phénomène météo a eu lieu dans le Doubs le 19 juin. Des grêlons de la taille d’une balle de tennis ont endommagé des toitures et des voitures. Ce dimanche, Météo France maintient la vigilance orange pour la Franche-Comté et les Vosges.

Un orage de grêle s’est abattu samedi soir sur deux communes de Franche-Comté, dans le Doubs. D’impressionnants grêlons d'une dizaine de centimètres de diamètre ont provoqué des dégradations aux toitures et pare-brises, comme en témoignent des photos diffusées sur les réseaux sociaux.



Environ 80% des habitants de ces zones ont subi des dégâts et sont en état de choc, rapporte une publication sur le compte Facebook de Météo Franc-comtoise.

La nature se déchaîne

Les intempéries de samedi ont causé d’autres dégâts, comme dans l’Indre-et-Loire où une tornade a emporté le clocher de l’église Saint-Nicolas de Bourgueil. Des toits ont été arrachés à Alfortville (Val-de-Marne), des chutes d'arbres, des coupures d'électricité et des inondations ont été enregistrés en Île-de-France.

Intempéries dans Val-de-Marne: un toit arraché à Alfortville fait deux blessés légershttps://t.co/vldYGruqOQ pic.twitter.com/Hrju2GiMzy — BFM Paris (@BFMParis) June 20, 2021

​Reims n’a pas non plus été épargnée. Après un orage impressionnant, certaines rues se sont transformées en rivière.

​Même chose à Paris, où les orages ont causé de petites inondations.

Quand grâce aux #orages à #Paris tu peux faire du jet ski avec ton scooter. pic.twitter.com/qgZaPQ2jzI — Pascal GUENEE (@PascalGuenee) June 19, 2021

​Cela continue

Ce dimanche matin, Météo France a maintenu la vigilance orange pour la Franche-Comté et les Vosges, les orages étant de retour dès le milieu de la journée. Les averses peuvent s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations et de rafales de vent violentes «comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus».



Le service conseille, durant la période de vigilance, de limiter ses déplacements et de s’abriter dans un bâtiment, de s’éloigner des arbres et de ne jamais toucher de fils électriques tombés au sol.

Quelques conseils de comportements pour se mettre en sécurité 👇 pic.twitter.com/MqDAsc7ebA — Météo-France (@meteofrance) June 20, 2021

