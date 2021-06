La France enregistre 300.000 nouveaux millionnaires pendant la pandémie

Le nombre de millionnaires en France a augmenté en 2020, bien que la part des plus riches dans la détention de la richesse nationale ait reculé, selon un rapport du Crédit Suisse.

Qualifiée de «pire de l’histoire» par le Time Magazine, l’année 2020 a néanmoins été marquée par une forte augmentation du nombre de millionnaires dans le monde, y compris en France, constate le Wealth Report 2021 du Crédit Suisse.

Ainsi, fin 2020, il y a avait sur la planète 56,1 millions d’individus détenant un patrimoine de plus d’un million de dollars, soit 5,2 millions de plus qu’en 2019, selon ses évaluations.

Quant à la France, elle reste 6e pour son nombre de millionnaires en dollars (2,47 millions en 2020, +309.000). Or, comme l’explique le Crédit Suisse, ce résultat découle d’un effet de change favorable, l’euro ayant augmenté par rapport au dollar en 2020.

En Russie, le nombre de millionnaires s’est à l’inverse contracté en 2020, passant de 313.000 à 269.000 (-44.000).

Le patrimoine moyen des Français en hausse

Alors que la pandémie a en général renforcé les inégalités à travers le monde, la France et l’Allemagne sont les seules grandes économies qui ont vu la part des plus riches reculer dans la détention du patrimoine. Si en 2019 les Français les plus riches détenaient 22,4% de la richesse nationale, en 2020 cet indice s’est chiffré à 22,1%.

À titre de comparaison, au Brésil, la fortune des 1% les plus riches est passée de 46.9% à 49.6% en 2020, en Chine, de 29% à 30,6%, et en Russie, de 57,1% à 58,2%.

Dans le même temps, le patrimoine moyen des Français s’est établi en 2020 à 299.360 dollars (près de 250.000 euros), soit une hausse de 16.770 dollars par rapport à l’année précédente, indique le rapport.