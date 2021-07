Soupçonnée de paris truqués à Roland-Garros, la joueuse russe contrattaque en justice

La joueuse de tennis russe Yana Sizikova a déposé plainte contre X auprès du parquet de Paris pour calomnie, a fait savoir à Sputnik ce vendredi son avocat Me Frédéric Belot.

Soupçonnée d'avoir, lors d'un match en double de l'édition 2020 du tournoi, volontairement perdu un jeu sur lequel des dizaines de milliers d'euros avaient été pariés depuis l'étranger, la Russe a été interpellée le 4 juin en plein Roland-Garros et placée en garde en vue dans le cadre de l'enquête ouverte le 1er octobre pour «corruption sportive» et «escroquerie en bande organisée». Elle a été libérée le lendemain sans poursuite à ce stade.

Faire reconnaître son statut de victime

Selon son avocat, la joueuse cherche par cette plainte à faire reconnaître son statut de victime et à punir les auteurs de la campagne de calomnie dont elle a été victime et qui a porté atteinte à sa réputation.

Debut juin, Me Belot a dénoncé après de l'AFP de «graves accusations» ayant pour origine «l'article calomnieux d'un blogueur tennis italien» contre lequel la joueuse «entend rapidement engager des poursuites judiciaires pour diffamation et dénonciation calomnieuse».

L'origine des soupçons

L'enquête, dévoilée en octobre par le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif L'Equipe, porte sur le double féminin ayant opposé Yana Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle aux Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig, le 30 septembre 2020, lors du premier tour du tournoi français.

Les soupçons se porteraient particulièrement sur le cinquième jeu du deuxième set. Le duo roumain avait remporté un jeu blanc après deux doubles fautes grossières de la Russe, qui participait pour la première fois au tournoi. Les Roumaines, favorites, s'étaient imposées en deux sets 7-6, 6-4.