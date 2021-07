Les trottinettes électriques temporairement interdites la nuit sur les Champs-Élysées

Cette mesure a été prise en raison de la «multiplication de comportements individuels inciviques de la part d'usagers de la route et par une occupation anarchique de l'espace public par des groupes d'individus faisant notamment un usage dangereux de trottinettes électriques», écrit la préfecture de police dans un communiqué.

L'arrêté, valable à partir de ce jeudi et jusqu'au 31 juillet, interdit la circulation des trottinettes électriques entre «22h00 et 06h00» entre «le rond-point des Champs-Élysées et la place Charles-de-Gaulle inclus».

Des policiers «supplémentaires» seront également mobilisés «afin de multiplier les contrôles routiers» et s'assurer du respect de la loi encadrant la vente de protoxyde d'azote, ou «gaz hilarant», ajoute la préfecture.

La mairie de Paris a menacé mardi les trois opérateurs privés de trottinettes électriques en libre-service opérant dans la capitale de ne pas renouveler leur contrat s'ils ne faisaient pas de progrès sur la limitation de la vitesse et le stationnement.

Mi-juin, une Italienne de 32 ans est morte après avoir été percutée par une trottinette électrique sur une allée piétonne le long de la Seine.