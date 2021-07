Une dizaine d’hectares partent en fumée lors d’un incendie dans les Alpes-Maritimes – images

Un important incendie s’est produit ce mercredi 14 juillet au niveau du col de Vence, dans les Alpes-Maritimes, rapportent les médias locaux.

Selon Actu Nice, le feu s’est déclaré dans un espace naturel. Au total 30 pompiers ont été engagés sur place, avec l’appui de trois hélicoptères bombardiers d’eau pour limiter la propagation de l’incendie. En fin d’après-midi, 10 hectares étaient partis en fumée.

Les sapeurs-pompiers ont effectuée des mises en sécurité préventive au niveau du club hippique à proximité immédiate du feu, indique France Bleu. «Ils sont désormais mobilisés sur le traitement des lisières par noyage pour éviter toute reprise du feu, qui pourrait être alimentée par le vent», constate le média.

L’incendie n’a causé ni mort ni blessé.

Étés brûlants

Au cours des deux derniers étés, la France a connu des niveaux élevés de surfaces brûlées, avec 17.400 hectares partis en fumée en 2020 et 23.500 hectares en 2019, d’après la protection civile. Or, ces chiffres restent toutefois largement inférieurs à ceux des années d’incendies historiques (73.000 hectares en 2003 et plus de 80.000 en 1976).

Plus tôt en juillet, un incendie a ravagé 250 hectares de végétation dans le massif de la Clape à Narbonne, dans l’Aude, bien que les moyens mobilisés aient permis d’en préserver près de 800 hectares, selon les autorités locales.