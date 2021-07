Plus de 21.000 nouveaux cas de Covid comptabilisés en France pour le troisième jour consécutif

Les autorités sanitaires françaises ont fait état de 21.493 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays au cours des dernières 24 heures.

Les 21 et 22 juillet, Santé publique France avait constaté respectivement 21.539 et 21.909 nouveaux cas de Covid-19 dans l'Hexagone.

Les services de réanimation ont quant à eux accueilli 69 nouveaux patients atteints des formes les plus graves de la maladie, contre 59 la veille et 64 mercredi, selon les autorités. Au total, 872 malades sont traités dans ces services.

Au total, 85.082 décès dus au Covid-19 sont à déplorer à l’hôpital, avec 26 morts supplémentaires ces dernières 24 heures.

Augmentation inédite de la circulation du virus

Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre Jean Castex a affirmé que la France était «dans la quatrième vague» et que le variant Delta du nouveau coronavirus, beaucoup plus contagieux que la souche originale, était désormais responsable de la plupart des contaminations.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pour sa part fait état d'une augmentation de la circulation du virus «de l'ordre de 150% sur une semaine», indice inédit depuis le début de la pandémie.

Le nombre des Français complètement vaccinés contre le nouveau coronavirus a lui dépassé les 32 millions (+466.520 en 24 heures), d'après les données de covidtracker.fr. Ainsi 58,27% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, et 48,26% ont reçu toutes les doses requises.