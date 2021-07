Près de 35% des Français soutiennent le mouvement de protestation contre le pass sanitaire

Alors que les manifestations du samedi 24 juillet contre le pass sanitaire ont rassemblé en France près de 161.000 personnes, dont 11.000 dans la capitale, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, un sondage Ifop publié le 26 juillet et réalisé pour le Journal du dimanche (JDD) a révélé l’opinion des Français à l’égard de ces mobilisations.

Selon cette enquête, menée les 20 et 21 juillet auprès d’un échantillon représentatif de 1.002 personnes de 18 ans et plus, 35% des interrogés expriment un soutien ou de la sympathie pour le mouvement de protestation contre le pass sanitaire.

© Sputnik L'opinion des Français concernant les manifestations contre le pass sanitaire

A contrario, 49% des sondés se disent opposés ou hostiles à l’égard de celui-ci et 16% affirment être indifférents.

Les résultats du sondage ont également montré que la lutte contre le pass sanitaire est particulièrement présente chez ceux qui soutiennent les Gilets jaunes. Ainsi, 54% des personnes qui ont soutenu ces derniers se disent favorables aux manifestations contre ce document. En outre, chez ceux qui «se sentent Gilets jaunes», ce soutien atteint 69%.

«C'est cette France un peu délaissée, qui galère et qu'on avait déjà identifiée dans la crise des Gilets jaunes, qui affirme le plus son soutien à ces manifestations contre le pass sanitaire», a noté Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop, cité par le JDD.

De plus, le sondage constate que les Français qui sont déjà vaccinés ou qui ont l’intention de le faire sont 26% à soutenir ces manifestations, contre 79% de ceux «qui ne se feront pas vacciner».

Plus de 7 Français sur 10 «choqués» par l’usage de l’étoile jaune

Par ailleurs, lorsque des symboles nazis, comme l’étoile jaune imposée aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été observés lors de ces protestations sur certains manifestants, 74% des sondés se sont dits «choqués».

Les manifestations des anti-pass sanitaire

Une nouvelle mobilisation des anti-pass sanitaire a eu lieu le 24 juillet dans de nombreuses villes de France, notamment Annecy, Avignon, Chambéry, Dunkerque, La Rochelle, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Saint-Nazaire ou encore Toulouse. Lors de ces événements, 71 interpellations dont 24 à Paris ont été réalisées, suite auxquelles 21 personnes ont été placées en garde à vue.

29 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Aucun manifestant ne l'a été, selon Beauvau.

Le week-end dernier les manifestations ont rassemblé plus de 110.000 personnes partout dans le pays, dont près de 18.000 à Paris, selon les données du ministère de l’Intérieur.