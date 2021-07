Une ministre traite Asselineau et Philippot de «losers», ces derniers s’insurgent

Après @RobertMenardFR qui m'a traité de «barjot» sur @BFMTV, voici @R_Bachelot qui me traite de «loser» sur @LCI

⚠️Il est triste mais édifiant de voir le #RN et #LREM,qui refusent tout débat avec moi, n'avoir que l'insulte à la bouche pour répondre à mes analyses et propositions. https://t.co/tPitdp4vnh