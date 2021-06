Les États-Unis vont-ils utiliser la mer Noire comme prochaine zone de conflit contre la Russie?

La mer Noire, prochain centre de tensions américano-russes? Pour contrer Moscou, qui a toujours eu besoin de se projeter vers le sud et la Méditerranée, Washington exploite ses liens avec des pays riverains de la mer Noire et membres de l’Otan. Le but: encercler son rival. Dans ce contexte, le rôle de la Turquie semble notable. Analyse en carte.