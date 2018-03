Négociations fructueuses avec le Sud et participation aux JO: Pyongyang a commencé cette nouvelle année avec un visage le plus pacifique possible, ce qui n’a pas plu en fait à Washington. En cachant leur mépris sous un agréable sourire, les USA se sont jetés dans un jeu clandestin ayant pour but de détourner tout le monde de la Corée du Nord.