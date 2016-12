Auto-stop entre Paris et la Laponie: 3.000 km en costume de Père Noël

Il y a deux ans, un jeune homme prénommé Rémi a voulu abandonner la routine et réaliser enfin ses rêves. Il raconte désormais ses aventures sur son blog, Capitaineremi.com.

Dans cette liste de rêves, il y avait l'idée de rejoindre en auto-stop le village du Père Noël à Rovaniemi en Finlande… déguisé précisément en Père Noël ! La raison de ce choix ? « C'est simple, mon rêve depuis très longtemps est de faire du traineau à chiens !», raconte le trentenaire sur sa page Facebook.

Je fais du stop en direct… Опубликовано Capitaine Rémi 7 декабря 2016 г.

Le 6 décembre dernier, Rémi est parti de la place de la Concorde à Paris, déguisé comme il faut et brandissant une pancarte « Direction pôle nord ».

​Son programme prévoyait un parcours de 3 000 km à travers l'Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande).

Autostop direction Hambourg! Je ne suis pas certain que le "i'm french" aide… pic.twitter.com/B6zgLuMtMY — Capitaine Rémi (@CapitaineRemi) 10 декабря 2016 г.

​Le voyageur envisageait d'être logé par des habitants.

​Cependant, le premier jour du voyage, les automobilistes ne l'ont pas pris au sérieux. Il a mis une bonne demi-journée pour quitter l'Île-de-France, avant d'atterrir en soirée dans une station-service désertée. Il a passé la nuit à Lille pour partir le lendemain en Belgique.

EPISODE 2: Deuxième journée de stop en direction de la Laponie. De Lille à Eindhoven (Pays-Bas) en passant par… Опубликовано Capitaine Rémi 9 декабря 2016 г.

Le trajet ne s'annonçait pas facile. « Je n'arrête pas de quémander de s'arrêter, les automobilistes ne s'arrêtent jamais, je suis au milieu de nulle part, perdu, désespéré. » Mais à chaque fois, quand le désespoir s'empare de Rémi, quelqu'un arrive pour le convoyer.

« Moralité de l'histoire, il y a toujours quelqu'un qui finit par s'arrêter et me remonte le moral », raconte Rémi dans une vidéo, tout en reconnaissant que c'est souvent « méga compliqué, personne ne veut s'arrêter ». « Ils détournent le regard, ils ont peur, alors que je suis juste en train de faire de l'auto stop. Je me demande ce qu'il s'est passé chez eux pour qu'ils ne fassent pas confiance en l'autre. »

Bien arrivé à Stockholm sous un joli ciel bleu! Cette fois, je n’étais pas seul à galérer sur les aires d’autoroutes et… Опубликовано Capitaine Rémi 14 декабря 2016 г.

Malgré les difficultés, les heures d'attente, Rémi est arrivé en Laponie lundi dernier. Et finalement, il a pu réaliser son rêve : faire du chien de traîneau.

Le père noël fait du "chiens de traineau" en Laponie! Hier, j'ai réalisé mon rêve: faire du traineau à chiens en Laponie! C'était une expérience de dingue que je conseille à tout le monde de faire. Je remercie Marie et Régis de Sam Arctic pour l'accueil chaleureux. Ils m'ont fait découvrir le plaisir de la glisse avec leur meute de chiens, et aussi merci aux chiens qui m'ont trainé:) Traverser un lac gelé de cette manière est magique! Опубликовано Capitaine Rémi 19 декабря 2016 г.

Ses voyages, qui durent déjà depuis deux ans, ont pour objectif de profiter de la vie. Sa liste de rêves non réalisées a déjà diminué. Il a en fait trouvé la femme de sa vie, volé en parapente, participé au carnaval de Barranquilla, sillonné l'Atlantique en voilier… Ce qui reste encore, c'est vivre dans la jungle, apprendre le flamenco, vivre à la Nouvelle-Orléans et y apprendre la trompette, ou encore faire un voyage en montgolfière.

