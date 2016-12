Un policier arrête un étudiant et lui apprend à nouer sa cravate (Vidéo)

Dans la ville de Menomonie (État du Wisconsin), Martin Folczyk, un officier de police, a donné un coup de pouce à un jeune homme arrêté pour excès de vitesse en lui a apprenant à nouer sa cravate, relate la chaîne ABC News. Trevor Keeney l'étudiant arrêté, a expliqué au policier qu'il était en retard pour une présentation et qu'il attendait un ami qui l'aiderait à nouer sa cravate pour l'occasion.

Pas le moins du monde embarrassé, l'officier Folczyk lui a alors proposé son aide, noué sa cravate et vérifié entre-temps le permis de conduire et l'assurance de Trevor. Concernant l'excès de vitesse, le jeune homme s'en est tiré avec un avertissement.

Après la présentation — qui s'est d'ailleurs soldée par un succès, l'étudiant ayant reçu 92 points sur un maximum de 100 — Trevor a décidé de suivre un cours auprès de M. Folczyk.

« Je suis revenu et l'ai rencontré à nouveau. Et il m'a appris à nouer ma cravate! C'était tellement cool! », a-t-il raconté aux journalistes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »