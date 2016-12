Noël au bout du monde: comment le fêter en Antarctique

© AFP 2016 Eitan Abramovich Un voyage en Antarctique 9

Les Uruguayens à la station de recherche scientifique « General Artigas » s'apprêtent à fêter Noël et le Nouvel an comme il faut : ils ont décoré un sapin, ont préparé des cadeaux secret du Père Noël mais serviront aussi des plats traditionnels uruguayens. Ainsi, pour Noël ce sera barbecue d'agneau en sauce avec tomates et mozzarella et pour le Nouvel an, un porcelet rôti avec de la salade.

« Bien que nous soyons loin de nos proches, nous conservons l'esprit de Noël », assure M. dal Monte au téléphone depuis la base uruguayenne de l'île du Roi-George qui se trouve à 3 000 km au sud de la côte uruguayenne et à 100 km de la péninsule antarctique.

Pour le colonel dal Monte qui a déjà célébré des fêtes sur cette station, une telle possibilité est un privilège, puisque malgré le froid et l'éloignement, « tout le monde ne peut pas fêter Noël en Antarctique ».

Ainsi, selon la tradition respectée par nombre de familles en Uruguay, ils ont décoré le sapin le 8 décembre, jour où traditionnellement une partie des collaborateurs de la base partent et les autres arrivent. Chacun de ceux qui viennent d'arriver ramène un cadeau.

« Ici, minuit est en plein jour. Le soleil se couche vers minuit, mais c'est toujours clair ici. L'aube est à 2h30 du matin, donc il ne fait pratiquement jamais sombre », raconte M. dal Monte.

Il a également expliqué la différence entre le climat à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et sur la station du continent austral : fin décembre en Uruguay il fait très chaud, environ 30 degrés, alors que sur l'île du Roi-George, il ne fait que +1°C.

En outre, il y a encore un avantage sur la station Artigas lorsqu'on y fête Noël : c'est la convergence des fuseaux horaires. Ainsi, les collaborateurs peuvent toujours rester en contact avec leurs proches via plusieurs moyens de communication :

« Nous gardons le contact avec ma famille via Internet ou WhatsApp. Nous restons toujours en contact, parfois nous nous parlons sur Skype, alors les distances se réduisent », raconte le colonel dal Monte.

