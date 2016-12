Il créé des dessins de Noёl à l'aide d'un traceur GPS

Owen Delaney, un habitant d'une banlieue de Londres de 40 ans, a dessiné plusieurs symboles de Noёl comme le sapin de Noёl, le Père Noël et un bonhomme de neige à l'aide d'un traceur GPS Strava, une application mobile permettant aux joggeurs de voir les coordonnées GPS de leur itinéraire sur une carte. Les dessins de l'utilisateur ont été publiés par les médias britanniques.

​M. Delaney a indiqué s'être inspiré d'une fontaine située dans le parc Bushy (sud-ouest de Londres). Selon l'« artiste », cette fontaine, qui est indiquée sur les cartes comme une grande tâche bleue, ressemblait au nez de Rudolph, un des rennes du Père Noёl.

Le plus grand œuvre de M. Delaney est un Père Noёl de 11,5 kilomètres de long.

« Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de réaliser beaucoup de dessins animés. Parfois je dessinais des cartes de Noël. Ceci (les dessins à l'aide du traceur GPS, ndlr.) est une chose semblable, mais je n'aurais jamais pu imaginer être en mesure d'utiliser le parc comme une toile », a-t-il souligné.

Selon l'utilisateur, la réaction des gens à ses dessins lui fait plaisir. Cependant, ses deux enfants ne partagent pas le passe-temps de leur père.

