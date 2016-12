États-Unis: un mur de brouillard engloutit un port du Minnesota

Un phénomène particulièrement impressionnant ressemblant à un mur de brume s'élevant avec le vent a été filmé par le photographe Levi Drewlov et publié sur son compte Instagram. Ce phénomène est apparu dimanche 18 décembre à Duluth, sur le lac Supérieur, dans le Minnesota (ouest des États-Unis).

Ce phénomène s'explique par la différence entre la température de l'eau du lac et celle de l'air. Cette dernière a atteint —38°C. Une scène d'autant plus fascinante que l'on peut suivre un énorme cargo s'enfoncer dans cet épais brouillard, alors qu'un autre navire en est ressorti complètement recouvert de glace.

Il s'agit de la première fois qu'un tel phénomène se produit depuis 15 ans.

Depuis plusieurs jours, une vague de froid polaire attaque le Canada et le nord des États-Unis et amène des vents glaciaux, des chutes de neige et des températures avoisinant les —40 °C.

Les internautes ont vivement réagi à la vidéo publiée par M. Drewlov.

« C'est génial ! Voilà pourquoi je veux vivre près du lac ! », a écrit un internaute dans les commentaires.

« Un phénomène météorologique étonnant. Bonne vidéo ! », a déclaré un autre internaute.

