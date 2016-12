Esprit de Noël? Un «Père Noël» braque une banque US

Un homme, habillé en Père Noël, est allé braquer une banque dans la ville américaine de Memphis, dans l'État du Tennessee, signale samedi la chaîne de télévision ABC News.

© Flickr/ Luis Medina Quel est le 1er arrêt du périple du Père Noël?

L'évènement a eu lieu mercredi dans une succursale de la banque City Employee Credit Union. Un individu est entré dans la banque habillé d'un pull rouge et portant un masque souriant de Père Noël. Il a commencé à distribuer des bonbons aux clients de la banque, puis s'est approché de la caisse et a passé à un employé une note exhortant de lui remettre l'argent.

S'étant procuré les liquidités, le malfaiteur est sorti de la succursale et s'est enfui. En cela, la chaîne ne précise pas s'il a menacé les employés et les clients de la banque avec une arme ou non. La somme dérobée est également inconnue.

À en juger par les vidéos des caméras de surveillance, le criminel, présumément Afro-américain, a quitté la banque avec un petit paquet. La recherche est en cours, pour le moment personne n'est interpellé.

