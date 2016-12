La voleuse du sapin de Noël retrouvée grâce à une décoration

Les policiers ont interpellé une femme, âgée de 43 ans, suspectée d'avoir volé un sapin de Noël, grâce à une trace de décorations sur la neige, dans un quartier de l'est de Moscou, a déclaré la porte-parole du ministère russe de l'Intérieur Irina Volk.

« La nuit, la malfaitrice a volé l'objet le plus symbolique de Noël avant de l'acheminer vers sa cage d'escalier, ayant perdu une bonne partie des décorations lors du transport, ce qui a permis aux policiers de révéler l'identité de la personne suspecte », a expliqué la représentante des forces de l'ordre.

Selon elle, la voisine de la femme avait appelé la police.

Les policiers ont remis le sapin à sa propriétaire. Une enquête pénale a été ouverte.

Contrairement aux pays catholiques, en Russie, les fêtes hivernales sont sur le point de commencer, pour le bonheur de la population qui attend impatiemment le Nouvel An et le Noël orthodoxe dans la nuit du 6 au 7 janvier. Les vacances d'hiver finiront alors vers le 8 janvier.

Mais en Russie les fêtes ne s'arrêtent pas là car nombreux sont ceux qui savourent l'occasion d'avoir encore une fête supplémentaire, celle de l'Ancien Nouvel An, dans la nuit du 13 au 14 janvier, qui était le Nouvel An dans l'ancien calendrier julien d'avant 1918 qui fut remplacé suite à la Révolution d'Octobre.

