Aux USA, des jumeaux qui ne sont pas nés la même année

Sawyer et Everett sont nés à 10 minutes d'écart dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à l'hôpital de Phoenix, en Arizona, relate la chaîne américaine CNN. Le premier a vu le jour le 31 décembre dernier, à 23h51 alors que son frère est né à 0h01, le 1er janvier 2017.

Selon Brandon Shay, le père des jumeaux, il y avait très peu de chances que cela arrive, mais finalement cela est arrivé. Il a également ajouté que le frère aîné pourrait agacer le frère cadet.

Deux autres cas semblables se sont produits dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier à Atlanta (Georgia) et à San-Diego (Californie).

Selon CNN, il serait assez rare que des jumeaux naissent à quelques minutes d'intervalle, mais pas la même année.

Les USA semblent être une terre propice aux curiosités liées aux naissances de jumeaux. Ainsi, un incident s'est produit dans la nuit du 5 au 6 octobre à l'hôpital Cape Cod de la ville de West Barnstable, située dans l'État du Massachusetts (nord-est des États-Unis). Grâce à la magie du changement d'heure, chacun des jumeaux nouveau-nés Ronan et Samuel Peterson était plus vieux que l'autre : Samuel est né à 1h39, avant que ne se produise le changement d'heure, et son frère, qui devait naître à 2h10, est né à1h10.

Ainsi, un des jumeaux est plus vieux « en réalité » alors que l'autre l'est « sur papier ».

