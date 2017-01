CNN utilise l'image du jeu vidéo Fallout 4 pour montrer comment le Kremlin pirate les USA

« Des hackers russes ont traîtreusement piraté des systèmes informatiques américains pour influencer les élections présidentielles en faveur de Poutine! ». Certains hauts responsables de la Maison Blanche ne cessent de répéter cette formule ces dernières semaines, essayant de rejeter la responsabilité de l'échec du candidat du Parti démocrate, Hillary Clinton, sur Moscou.

La plupart des médias américains restent dans le sillon de ces déclarations, publiant des articles et tournant des vidéos, pour finir par invoquer la fameuse « main du Kremlin ». Et les demandes réitérés de Moscou pour obtenir des preuves restent sans réponse…

Toutefois, la chaîne de télévision américaine CNN semble avoir trouvé un indice incontestable confirmant l'implication des « pirates russes ».

Pour dévoiler une nouvelle histoire venant des États-Unis, concernant les attaques des pirates russes, la chaîne de télévision a utilisé par erreur les images d'un jeu vidéo populaire, Fallout 4, présentant notamment l'écran d'un terminal. L'image, quand même, a été rapidement changé…

S'il est assez amusant de pirater des terminaux dans Fallout 4, malheureusement, cela ne colle pas vraiment avec les allégations des États-Unis.

De plus, il est peu probable que des terminaux d'un univers post-apocalyptique imaginaire puissent être utilisés de quelque façon que ce soit pour procéder à un piratage.

Dans le monde de Fallout, un terminal est un dispositif électronique qui est utilisé pour interagir avec d'autres ordinateurs, comme ceux qui contrôlent des tourelles, l'ouverture de coffre-forts et de portes, et qui activent des robots et d'autres équipements spéciaux.

L'image utilisée par CNN présente un mini-jeu dans lequel le joueur, à l'aide d'une simple énumération des valeurs disponibles, essaie de pirater un terminal.

Le concepteur du jeu, l'entreprise Bethesda, a réagi à cette nouvelle de manière détournée. Son vice-président Pete Hines a notamment publié une réponse ironique sur sa page Twitter.

« Attendez jusqu'à ce qu'ils (les médias US, ndlr) découvrent qu'en fait les joueurs de Fallout 4 ont aidé les Russes et piraté la sécurité US réelle grâce à ce mini-jeu », a-t-il tweeté.

