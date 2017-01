Il invite 50 strip-teaseuses aux obsèques de son père (Vidéo)

Le fils d'un haut fonctionnaire taïwanais a invité 50 danseuses de strip-tease pour égayer les obsèques de son père.

Tung Hsiang occupait des postes importants auprès de l'administration de la ville de Chiayi, dans le Sud-Ouest de la Taïwan et, d'après son fils, il « aimait faire la fête ».

Juste après la cérémonie officielle d'enterrement, un cortège de plus de 200 voitures a rempli les rues de la ville, avec 50 strip-teaseuses sur leurs toits !

Le roi est mort. Vive le roi ?

