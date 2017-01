Un lama sème la pagaille aux Etats-Unis

Un incident insolite est survenu mercredi dernier dans la ville d'Athens (Géorgie, États-Unis). Alors que Hannah Martin et son petit ami Matt Bridgers étaient coincés dans un embouteillage, un lama s'est hasardé sur l'Epps Bridge Parkway, une artère très fréquentée située à l'extérieur de la ville, relate la chaîne CNN.

it's a good day for oconee county cops pic.twitter.com/7m1kQqakVw — katie beth carey (@katiebethcarey) 4 января 2017 г.

« D'abord, j'ai pensé que c'était un homme. Je ne m'en doutais même pas qu'il s'agissait d'un lama jusqu'à ce qu'il se mette à galoper vers nous », raconte Hannah. D'ailleurs, d'autres chauffeurs l'ont eux aussi aperçu et n'en ont pas cru leurs yeux, poursuit la chaîne.

D'après la police locale, qui s'est rendue sur les lieux tambour battant, l'animal appartient à un habitant qui l'avait perdu de vue pour une raison indéterminée.

Une fois maîtrisé par la police, le lama a pu retrouver son maître. Au cours de cette opération, l'animal n'a subi aucune blessure.

