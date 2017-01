Istanbul ensevelie sous la neige!

Des chutes de neige ont paralysé la ville d'Istanbul le 7 janvier avec en moyenne 40 centimètres de neige, selon les médias locaux.

La météo anormale pour cette ville a rapidement provoqué des embouteillages. De ce pas, plus de 610 vols à l'aéroport d'Istanbul-Atatürk ont été reportés voire annulés. La navigation via le détroit du Bosphore est actuellement également suspendue.

#tcist #snow #at #istanbul #sabihagokcen Фото опубликовано @keremaybar Янв 7 2017 в 11:36 PST

Le verglas a causé de nombreux accidents de la route impliquant notamment des poids-lourd.

Kar, kış, ölüm ama insanın gidesi de gelmiyor. #istanbul Фото опубликовано Pınar Canbaz (@pinar.canbaz) Янв 7 2017 в 11:35 PST

La municipalité a mis en place une hotline, ainsi qu'une sorte de centre d'accueil dans une salle de sport stambouliote pour les SDF.

Par contre, ce phénomène a permis de réussir quelques belles photos hivernales avec de la vraie neige dans la ville turque.

~ #today #istanbul Фото опубликовано Ahmet ERDEM (@ahmet.erdem) Янв 7 2017 в 11:02 PST

