Un tapis VS un homme: un entrainement impressionnant qui fait réagir la Toile

Au départ, cette histoire était très simple : un habitant de Minsk, en Biélorussie, a sorti un tapis dans la rue pour le secouer dans la neige. Pourtant, en quelques instants tout a changé : tout d'un coup, il a décidé de faire de cette activité ennuyeuse un véritable spectacle sportif en travaillant quelques enchainements d'arts martiaux sur son tapis. Sa voisine l'a filmé, a publié la vidéo sur YouTube et, en deux jours seulement, la vidéo qu'elle a intitulée « Lorsqu'un tapis et ton pire ennemi » a été visionnée 700 000 fois.

« Mais qu'est-ce qu'il fait ? On lui a demandé de secouer le tapis et il le fait », plaisantent les utilisateurs dans les commentaires sous la vidéo.

