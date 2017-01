La statue de Lionel Messi tronçonnée à Buenos-Aires

Les autorités de la capitale argentine Buenos-Aires ont annoncé que la statue Lionel Messi, joueur de football célèbre de l'équipe nationale, avait été vandalisée.

Así han dejado unos vándalos la estatua de Leo Messi en Buenos Aires

Une statue pour Lionel Messi à Buenos Aires

Des inconnues ont tronçonné la partie supérieure de la statue en laissant les « jambes » et le ballon.

© AFP 2016 Karim Jaafar Le petit Afghan qui avait un maillot en sac plastique de Messi rencontre son idole

Les représentants de la mairie de la ville ont déjà déclaré que la statue serait réparée. La personne qui a vandalisé la statue n'a pas été arrêtée.Le monument dédié à Lionel Messi a été inauguré à Buenos Aires par le maire Horacio Rodríguez Larreta. Il a été installé en juin 2016 afin d'appeler le footballeur à ne pas quitter les rangs de l'équipe nationale, comme il l'avait annoncé suite à la défaite de son équipe face au Chili en finale de la Copa America 2016.

Lionel Messi a joué 113 matchs pour l'équipe nationale depuis 2005 et a marqué 55 buts. En revanche, il n'a remporté aucun titre majeur avec la sélection argentine, perdant notamment en finale face à l'Allemagne lors du Mondial brésilien de 2014.

