Vous nous avez cyberattaqués, on n’achète plus votre vodka! Et vlan!

Jeff Woodburn, le leader de la minorité démocrate du Sénat de l'État américain du New Hampshire, a trouvé un moyen imparable pour mettre toute la Russie à genoux: interdire la vente de vodka russe dans son État.

​

Cette manœuvre, pour le moins drastique, s'inscrit dans une série de mesures en réponse aux « cyberattaques du Kremlin » ayant infecté le système politique américain lors des dernières présidentielles, lit-on, dans le journal Union Leader.

© AFP 2016 ANP / CATRINUS VAN DER VEEN Vodka, marijuana et gros billets verts: dans les prisons UK, on sait faire la fête…

Le projet de loi du sénateur Woodburn prévoit également la création d'une commission spéciale chargée de décider comment le budget de l'État pourrait cesser d'investir dans des actifs liés à la Russie.

On ignore cependant quand les législateurs de New Hampshire se pencheront sur la proposition du visionnaire sénateur et si le texte affectera aussi pelmeni, pirojki et bortsch…

La Russie a notamment été accusée d'avoir piraté les sites du Parti démocrate. Aucune preuve n'a jamais été fournie. Moscou, de son côté, rejette ces accusations. Le 30 décembre, l'administration d'Obama a imposé des sanctions contre neuf établissements russes, dont les services de renseignement, pour avoir été prétendument impliqués dans les cyberattaques visant à influencer les résultats du vote.

En commentant ces allégations, le président Vladimir Poutine a déclaré que les données divulguées suite aux attaques informatiques ne servaient en rien les intérêts de la Russie et que l'hystérie autour de l'affaire avait pour but de détourner l'opinion publique du contenu des documents. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a qualifié les allégations contre Moscou de « dénuées de tout fondement ».

