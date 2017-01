Cette ado a fait bouger trois voitures… juste avec ses dents!

À 16 ans, Faezeh Sarlak, de la ville iranienne d'Ahvaz, a réussi à faire bouger trois voitures sur une distance de quatre mètres (4,06 m plus précisément) en les tenant par une corde fixée à ses dents.

La jeune fille a voulu ainsi inscrire son nom dans le Livre Guinness des records.

فائزه سرلک، دختر 16 ساله اهوازی موفق شد با جابجایی سه خودرو با دندان این رکورد را در #گینس به ثبت برساند. pic.twitter.com/Z7BABCuaFt — Varzesh3 (@Varzesh3) 8 января 2017 г.

​Faezeh est la première Iranienne à avoir obtenu un résultat aussi impressionnant. Son record n'a cependant pas encore été enregistré officiellement.

Pour mériter d'être inscrit au Livre Guinness, il faut couvrir une distance minimale de 3 mètres. C'est donc mission accomplie pour Faezeh.

Il lui a fallu trois tentatives pour y parvenir. C'est le nombre maximum autorisé par les règles du Livre Guinness.

