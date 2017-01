Des photos de chats qui font le buzzz sur les réseaux sociaux

Les utilisateurs japonais de Twitter ont lancé une nouvelle mode: les maîtres de chats publient des photos de leurs minous dormant dans des lits tout douillets. Le propriétaire du compte @HOIPPU_0722 a été le premier à publier une photo de son animal préféré se reposant après une grosse journée dans le lit de son maître. Cette photo a été suivie par de très nombreuses autres.

​

The face I make when moves in bed #christiangreythecat #christiangreythecat1 #catsofinstagram #christiangrey #catsinbed #comfycats Фото опубликовано Christian Grey (@christiangreythecat1) Дек 29 2016 в 6:39 PST

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »