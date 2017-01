Ballerine en surpoids: «les stéréotypes sont là pour être cassés»

Lizzy Howell, âgée de 15 ans et vivant dans le Delaware aux États-Unis, a publié sur son compte Instagram une vidéo où on la voit parfaitement exécuter des pas de ballet malgré son surpoids. Selon la jeune fille, « les stéréotypes sont là pour être cassés ».

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST

« Peu importe combien je pèse. La seule chose qui compte, c'est ma passion pour la danse. J'essaie de me débarrasser de mon surpoids. Je sais que cela m'aidera à mieux danser et à être plus en forme. Mais c'est difficile ! », confie la ballerine amateur citée par le Daily Mail.

day five of nutcracker week (yesterday) // my favorite part of doing this every year is dancing for the schools. hearing the kids reactions to something we do everyday really makes me happy❤️ Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Дек 3 2016 в 5:01 PST

Quelques semaines seulement après la publication de sa prestation, le nombre de ses abonnés sur Instagram a dépassé 28 000 alors que la vidéo a été visionnée plus de 100 000 fois. Sur son compte, la jeune fille publie des photos d'elle en train de danser.

another repost because i miss dance😭 #dance#datw#datwfeature#YesDDS#ballet#contemporary#jazz#dancer#DNAC#teamsportgala#TSGA#dancers_showplace#justdancers_mc Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Дек 28 2016 в 9:48 PST

Lizzy fait de la danse classique depuis qu'elle a 5 ans, de plus elle se passionne pour le jazz et les claquettes. Elle affirme être contente d'avoir appris que ses abonnés avaient qualifié son exemple d' « inspirant ». S'il y a des commentaires négatifs, elle essaye de les prendre avec humour.

☄️ Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Янв 3 2017 в 1:20 PST

« Tu devras travailler deux fois plus dur que les autres, mais en fin de compte, ça en vaut la peine pour prouver aux médisants qu'ils ont tort. Faites ce que vous aimez et ne laissez personne vous arrêter », conseille la jeune danseuse.

happy to say i'm going again in january😍 Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 4 2016 в 12:36 PDT

