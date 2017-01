Quand Zorro vous danse un strip-tease

Le raton laveur nommé Zorro vit dans un zoo d'Ekaterinbourg (dans l'Oural). Pour obtenir plus de nourriture que ses voisins, l'animal a trouvé un procédé pas comme les autres. Il a inventé une sorte de danse au cours de laquelle il ôte ses vêtements.

Une fois son strip-tease terminé, comme tout raton laveur qui se respecte, Zorro se met à laver ses vêtements.

Il adore les biscuits et les bananes. Pour en obtenir, il est prêt à danser devant le public. Après le spectacle, il se retire dans sa cage pour piquer un somme.

