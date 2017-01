Les conspirationnistes «prouvent» qu'Elvis Presley est toujours vivant

Certains fans d'Elvis Presley refusent de croire que leur idole est morte. Ils ne désespèrent pas et cherchent (et même trouvent de temps en temps) des preuves que la star aurait simulé son décès afin de vivre le reste de ses jours dans la paix et la tranquillité.

Chaque année, le 8 janvier, les fans d'Elvis se réunissent pour fêter l'anniversaire du chanteur à Graceland, sa propriété à Memphis, dans le sud américain.

Cette fois, les fans du roi de rock'n'roll ont posté sur leur page Facebook intitulée « Preuves qu'Elvis Presley est vivant » leur preuve ultime et irréfutable.

Ils prétendent notamment qu'un grand homme barbu aux cheveux gris et portant des lunettes serait Elvis Presley venu lui-même à la célébration de son anniversaire.

Les administrateurs du groupe « Preuves qu'Elvis Presley est vivant » s'obstinent à répéter que le chanteur ne s'est pas éteint le 16 août 1977 à cause d'une arythmie cardiaque. Selon leur théorie de la conspiration, Elvis aurait simulé sa mort car il en avait marre d'être célèbre.

