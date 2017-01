Quand Google détecte une gestapo de Prusse-Orientale à Kaliningrad

Imaginez la surprise de ces internautes qui en cherchant à détecter sur la carte le siège de la Direction du Service fédéral de sécurité (FSB), ont constaté que l'adresse indiquée était occupé par la gestapo de Prusse-Orientale.

Какой карте верить: Яндекс — ФСБ? Google — Гестапо? Google не поменяли старое название Гестапо на ФСБ г.Калининград pic.twitter.com/H9tIABE4R9 pic.twitter.com/ldFArkPR0w — Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 17 janvier 2017

​Comme l'a expliqué sur Twitter un internaute, effectivement, une gestapo était opérait bien dans le bâtiment situé aujourd'hui à l'adresse 3 Perspective Sovetskyn durant l'occupation allemande.

La Direction du FSB n'a pas tardé à réagir et s'est adressée au service de cartographie, le priant de corriger l'erreur au plus vite.

« Nos spécialistes ont vite réagi à ce problème et mardi l'erreur a été réparée », a fait savoir le service de presse.

