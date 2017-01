Un Américain de 91 ans assistera à l'investiture du président US pour la 18e fois

Harold Smick, 91 ans, habitant de l'État du New Jersey assistera, pour la 18e fois de sa vie, à l'investiture du président américain, relate la chaîne NBC

La première investiture à laquelle il a assistée était celle de Franklin Roosevelt, le 20 janvier 1941. Le président Roosevelt a alors prêté serment pour son troisième mandat. M.Smick avait 15 ans.

« En effet, cela me rend fier de mon pays », a déclaré Harold Smick.

Selon lui, il assistera à l'investiture malgré le fait qu'il soutienne le Parti démocrate des États-Unis et qu'il ait voté pour Hillary Clinton à la présidentielle 2016.

« Il diffère de tous les présidents des États-Unis car il ne s'est jamais occupé de politique », a souligné M. Smick.

M. Smick s'intéresse non seulement à l'investiture mais à l'histoire de la présidence aux États-Unis en général. Son appartement est rempli d'insignes, de photos et de souvenirs, il a même des autographes de chacun des présidents américains qui se sont succédé depuis.

