Les enfants finlandais invités à dénoncer les parents qui critiquent les autorités

La police finlandaise a procédé au lavage du cerveau des enfants pour qu'ils portent plainte contre leurs parents en cas de posts critiquant les politiques sur Facebook. La dénonciation « pour les nuls » est présentée dans une pub récemment parue sur la chaîne YouTube de la police du pays.

Dans cette vidéo ressemblant plutôt à un dessin animé, une fille dénonce sa mère après que cette dernière a écrit un commentaire critique et dénonciateur sur Facebook à l'égard d'un homme politique du pays. À la question de savoir pourquoi la femme ne disait pas ce genre de chose au politique dans les yeux, la mère a répondu ne pas avoir osé le faire.

« Écoute-moi, maman ! C'était très mal de le faire ! », moralise la petite. « Comment te sentirais-tu si quelqu'un écrivait la même chose à propos de toi ? »

« Cela peut même être considéré comme un délit », ajoute une voix-off policière. « C'est du harcèlement de réprimander quelqu'un sur Facebook. »

Une autre vidéo-conseil bizarre tournée par la police finlandaise a été diffusée l'année dernière. Là, la police appelait les femmes à recourir à la force pour repousser les violeurs.

