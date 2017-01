Veuillez accueillir votre nouveau coach de vie qui vous donnera du cœur à l'ouvrage au quotidien. Appelons-le « l'opossum optimiste », car il est sans aucun doute le plus heureux des opossums de la planète!

Cette petite bestiole joviale a été découverte dans un buisson à proximité d'Opotiki, en Nouvelle Zélande, par l'utilisateur de Reddit « Sretlaw », qui y chassait, relate Mashable. Heureusement, l'opossum ne faisait pas partie de ses proies…

Les internautes ont eu le coup de foudre pour cet animal incroyable et l'ont déjà transformé en mème positif, toujours prêt à faire la fête.

Happy Thursday:) #possum #happy Фото опубликовано Melinda Gaál (@melinda.gaal) Янв 19 2017 в 12:16 PST

« Quand t'as oublié ce que tu fêtes »…

Habt einen perfekten Tag <3 #zuvielzeit #canva #possum #motivationalquotes #motivationpossumsaid Фото опубликовано Kathi Groll (@kathigroll) Янв 20 2017 в 3:46 PST

« Tout est « possumble » ! »

Cet opossum joyeux est là pour vous convaincre que vous êtes capables de surmonter toutes les difficultés, pour vous offrir en peu d'espoir et de certitude. Il vous accompagnera tous les jours de votre vie. Bonne fin de semaine !

Фото опубликовано FRIEND TO DISASTER (@nochillpossum) Янв 19 2017 в 8:56 PST

❤️❣️🖤❣️❤️🖤💯🚫❌🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Фото опубликовано FRIEND TO DISASTER (@nochillpossum) Янв 19 2017 в 11:59 PST

