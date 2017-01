H. Moser se moque du «Swiss Made» avec sa montre en fromage à un million

La nouvelle montre de la manufacture horlogère suisse H. Moser et Cie est fabriquée… en fromage ! Et elle coûte plus d'un million de francs suisses (un peu moins d'un million d'euros).

La petite marque indépendante, spécialisée dans les montres de luxe, entend ainsi défier le récent changement dans la législation sur le label « fabriqué en Suisse ». Depuis le 1er janvier, les horlogers suisses doivent en effet utiliser à 60 % les composants faits en Suisse lors de la fabrication de leurs montres, afin de bénéficier du précieux label « Swiss Made », alors qu'auparavant la barre se situait à 50 %.

La manufacture basée à Schaffhouse utilise donc l'une des matières premières les plus helvétiques qui soient : les produits de la vache. Son boîtier est fabriqué à base de Vacherin Mont d'Or stabilisé à l'aide d'un matériau composite, et son bracelet est confectionné en peau de vache suisse. La composition du cadran évoque le drapeau suisse à croix blanche sur fond rouge.

La Swiss Mad Watch est donc appelée à mettre en relief l'absurdité de la norme du Swiss Made. Les fabricants considèrent que la nouvelle législation est largement insuffisante et ne garantit rien, mais engendre plutôt confusion et dérives.

