Le Parlement belge maintient sa tradition: les députés boiront lors des séances

Le parlement belge a décidé de ne pas déroger à la tradition datant de 1990 et de garder le privilège de ses députés de boire des boissons alcoolisés au cours des séances, afin d'éviter qu'ils ne fassent des escapades dans les bars avoisinants, écrit le site EUobserver.

Concernant la « carte des boissons », les députés peuvent se procurer, au choix, bière et vin, et ce, sans dépenser un seul sou.

Selon le site, cette « tradition » a été récemment mise en cause suite à un incident impliquant deux parlementaires passablement imbibés.

Dans la foulée, le président de l'Assemblée a même ordonné à un groupe d'experts de se pencher sur la question. Ceux-ci ont d'ailleurs recommandé d'abolir le privilège, ce qui n'a pas trouvé d'écho favorable à l'Assemblée.

D'après une récente recherche, un Belge sur 10, soit environ 10% de la population, est accro à l'alcool.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »