Le nouveau défi d’un chorégraphe argentin fait bouger les internautes (vidéo)

Tout est parti d'une vidéo que Matias Happ, un danseur argentin, a eu l'idée de poster sur la Toile. Sur une séquence accompagnée du hashtag #DesafíoBaila, l'homme a lancé au monde un défi et a proposé de reproduire sa chorégraphie sur l'air de « Pull up » de Jason Derulo.

Professeur de danse dans sa propre école à Buenos Aires et habitué des émissions de télé consacrées à cet art, Matias compte plus de 419 000 abonnés sur son compte Instagram. Rien d'étonnant alors qu'une fois publiée, la vidéo se soit retrouvée au centre de l'attention et ait été visionnée plus de 1,2 million de fois. Des milliers d'utilisateurs, dont des célébrités, n'ont pas hésité à relever le défi.

Parmi les réponses les plus populaires à l'appel de Happ figure cette vidéo réalisée par un groupe de jeunes gens dans la ville argentine de Rosario.

ROSARIO! 👏🏻 Excelente! 😀 #DesafioBaila Видео опубликовано Mati Napp (@matiasnapp) Янв 5 2017 в 9:49 PST

Le défi a été relevé jusqu'en Israël où des danseurs de tous âges ont tenté de répéter les mouvements de Happ.

🇮🇱 ISRAEL! Hermosos paisajes! GRACIAS! 🙏🏻😉 #DesafioBaila Видео опубликовано Mati Napp (@matiasnapp) Янв 17 2017 в 4:35 PST

🇪🇸 ESPAÑA! Tía y sobrina se lucieron! 😉👏🏻🎉 #DesafioBaila Видео опубликовано Mati Napp (@matiasnapp) Янв 15 2017 в 8:42 PST

Face à cette popularité, certains médias estiment que la danse a toutes les chances d'entrer dans l'histoire et de battre les records fixés par des défis aussi célèbres que le « mannequin challenge » ou le « Harlem shake ».

