La partie de glisse de ces retraités turcs fait sourire les internautes (vidéo)

Un groupe de retraités turcs équipés de cuvettes en plastique ont décidé de dévaler sur des collines couvertes de neige dans la province turque d'Erzurum afin de savourer le goût de la vie et s'offrir un beau fou-rire.

Sur la vidéo publiée sur YouTube, on voit des hommes âgés rire et crier glissant vers le bas d'une colline.

Deux d'entre eux, plus jeunes, ont même attaché des cordes aux jambes de leurs compagnons afin de les tirer vers le bas de la pente.

Selon Daily Mail, les retraités ont vu à la télé des femmes glisser de la sorte sur le territoire de la station de ski voisine de Mont Palandöken, et ont décidé de se joindre à cette distraction.

« Si une poignée de femmes peut glisser à Palandöken, pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose dans notre village? », s'exclame un de ces retraités courageux, appelant même prêt à rivaliser avec les femmes l'année suivante.

