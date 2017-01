Un chien en retire un autre d’un torrent rapide (vidéo)

L'incident a eu lieu dans la province de Cordoba, en Argentine, où le maître de deux labradors se promenait avec eux le long d'un torrent et où le bâton qu'il leur lançait est tombé dans l'eau.

Sur la vidéo, on voit que le labrador noir s'est jeté dans l'eau pour attraper le bâton et qu'il a été emporté par le torrent. Pendant quelques secondes, le chien a tenté, sans succès, d'en sortir, mais le torrent continuait à le charrier. Seule l'intervention de l'autre labrador lui a permis de s'en extraire.

