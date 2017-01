Quand un coq va en taule et devient une star de la Toile

Le conflit a débuté lorsqu'un habitant de Trujillo (Honduras) a découvert sur son lopin un coq appartenant à son voisin. Il n'a pas apprécié que l'oiseau grimpe à ses arbres et fasse trop de bruit. Mais ses griefs ont indigné le propriétaire du coq, et une querelle a éclaté.

Lorsque l'un des hommes a menacé de tuer l'autre, les voisins ont appelé la police.

Arrivés sur place, les policiers n'ont pas arrêté les querelleurs, mais ont capturé le coq avant de le mettre sous les verrous. Ils ont promis de rendre l'oiseau lorsque les deux voisins se seront réconciliés.

Les photos du coq emprisonné ont fait le buzz sur les réseaux sociaux au Honduras. Ce qui n‘a rien d'étonnant après tout, étant donné que parallèlement, la Chine fête son entrée dans l'année du Coq…

