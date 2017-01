10 USD versés à tout Chilien de moins de 18 ans par un producteur de papier toilette

Le groupe chilien CMPC spécialisé dans la production de papier toilette devra dédommager les Chiliens de moins de 18 ans pour s'être mis d'accord pendant plus de dix ans avec la société concurrente SCA pour élever les prix, ayant ainsi partagé le marché national pendant plus de dix ans, annonce le site 24 Horas.

© Photo. pixabay Du papier toilette pour smartphones dans un aéroport japonais

Suite à cette entente illicite entre CMPC et SCA, de 2000 à 2011, les consommateurs chiliens ont dû payer plus cher pour un produit pratiquement irremplaçable, et voilà que désormais, le groupe CMPC qui concentre 76 % du marché national payera quelque dix dollars à chaque Chilien mineur.

Le site précise que le total de ses compensations s'élèvera à 150 millions de dollars (140,2 M EUR), qui seront versés en trois étapes.

Les observateurs constatent que ce n'est pas la première fois qu'une affaire d'association illicite éclate au grand jour au Chili et qu'on ignore toujours combien ces deux entreprises ont gagné grâce à leur accord.

