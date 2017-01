Un nuage «extraterrestre» repéré au-dessus de la Suède (Images)

En début de semaine, plusieurs skieurs de la station de sports d'hiver de Duved en Suède ont pu assister à l'apparition d'un étrange nuage coloré au-dessus des montagnes locales, écrit le journal The Daily Mail.

Incredible images of mysterious UFO-shaped cloud baffles residents of Swedish ski town –… https://t.co/eARPIi7aM3 pic.twitter.com/bopVUshKCg — __.uFo.__ (@Ufo_area) 28 janvier 2017

Certains d'entre eux, comme la photographe Sara Björkebaum, ont même réussi à prendre une image de cet objet mystérieux et l'ont publiée par la suite sur leur compte Instagram.

« Le temps qu'il fait est bizarre. De beaux nuages. On dirait que je pourrais monter dans un navire spatial », a publié Mme Björkebaum.

De l'avis de certains experts, il s'agit en fait plutôt d'un nuage lenticulaire, dont l'apparition ne relève pas du hasard: de tels nuages, poursuivent-ils, apparaissent chaque fois que des courants d'air froid descendent sur les sommets des montagnes, puis se refroidissent progressivement et forment ainsi des nuages aux contours insolites.

