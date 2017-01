Du bortsch russe en canette désormais dans un aéroport de Tokyo!

L'ambassade japonaise en Russie a annoncé sur sa page Facebook que désormais à l'aéroport international de Tokyo-Haneda il était possible d'acheter un analogue au bortsch.

« Cette année, sur fond d'approfondissement des relations russo-japonaises, une nouvelle boisson chaude est disponible dans les distributeurs automatiques de l'aéroport Haneda, c'est du bortsch ! », lit-on dans le message sur Facebook.

La publication est complétée par des photos sur lesquelles on voit des canettes décorées par des images de poupées russes.

Cependant, l'ambassade explique que la recette est un peu différente de celle du bortsch. Il s'agit d'une soupe à la tomate avec du maïs. Mais ce n'est pas grave quand cela concerne le développement bilatéral des relations entre deux pays, n'est-ce pas ? En plus, selon les diplomates, « une telle canette peut devenir un parfait souvenir pour les amis du Japon ainsi que de la Russie ».

À noter qu'au mois de décembre, lors de la visite au Japon du président russe, les cuisiniers japonais l'avaient accueilli avec un menu original : des nouilles au goût de bortsch et du pain russe de fabrication japonaise.

Au milieu du mois de décembre 2016, le gouvernement du pays asiatique avait annoncé un assouplissement du régime de visa pour les citoyens russes. Les changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

