Le célèbre Salt Bae assaisonne le bœuf de Leonardo DiCaprio

L'acteur américain Leonardo DiCaprio a visité le restaurant d'un boucher turc devenu une star sur Instagram après sa vidéo intitulée « Salt Bae » (« Chéri, du sel » en français), et sur laquelle on le voit couper un grand morceau de viande et le saupoudrer de sel de façon très élégante.

Nusret Gokce, le chef turc, dont l'art du saupoudrage du sel est devenu un mème viral sur Internet, a publié sur sa page Instagram une photo où il assaisonne la viande de la star hollywoodienne oscarisée Leonardo DiCaprio.

Sur la photo, qui a été faite dans le restaurant de M. Gokce à Dubaï, on peut voir M. DiCaprio, cure-dent en bouche, regarder avec intérêt l'impressionnant processus qui se déroule juste devant lui.

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Фев 2 2017 в 5:27 PST

Nusret Gokce est un boucher turc, propriétaire de la chaîne de restaurants Nusr-Et Steakhouse. Il est devenu célèbre sur Instagram grâce à sa manière particulièrement sensuelle de « traiter » la viande. Plus d'un million d'internautes le suivent sur le réseau social.

Ottoman steak 🔪 Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 7 2017 в 2:44 PST

© REUTERS/ Toby Melville DiCaprio dévore un steak juste après avoir prêché le végétarisme

Pourtant, Nusret Gokce n'a pas toujours été aussi populaire et admiré partout dans le monde. Adolescent, il a été contraint d'abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Il était aide-boucher dans un petit café en Turquie.

Peu à peu, Nusret Gokce a appris à « dompter » la viande et partage maintenant sa technique particulière avec des millions d'internautes, qui n'hésitent d'ailleurs pas à le parodier.

Art of meat🔪#salt #saltbae #saltlife Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 25 2017 в 6:35 PST

