Un Russe réalise un incroyable périple autour du monde à pied

Sergueï Loukianov est parti pour effectuer un voyage autour du monde le 1er avril 2015. En août 2016, il a atteint la destination ultime de son périple, Rio de Janeiro, après avoir couvert plus de 18 000 km en 496 jours.

Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов прошел пешком до Рио-де-Жанейро более 18 тысяч километров. Зашёл за 469 дней pic.twitter.com/AmMmg8VMXc — Yuriy.P (@yura_pavlyt) 8 августа 2016 г.

​Chaque jour, M. Loukianov marchait 40 km en moyenne. Au cours de son aventure, l'aventurier a essuyé de sérieux problèmes de santé et s'est fait opéré, ce qui l'a empêché de gagner la capitale des JO d'été le jour de l'ouverture.

​Lors de son voyage, il s'est rendu au Kazakhstan, en Chine, au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Depuis Singapour, il s'est envolé pour le Chili avant de reprendre sa marche à travers l'Amérique du Sud, via l'Uruguay et l'Argentine.

Петербуржец Сергей Лукьянов вернулся домой после 2-хлетнего пешего путешествия вокруг света, пройдя 23 тысячи км pic.twitter.com/v05EYxmeQW — Максим Дементьев (@MaxDementiev) 5 февраля 2017 г.

​Après son séjour au Brésil, il a pris l'avion pour la Tunisie avant d'atteindre l'Italie à bord d'un bateau. Arrivé sur le sol européen, M. Loukianov a entamé la dernière étape de son périple, qui l'a emmené en Slovaquie, en République tchèque, en Autriche, en Pologne et en Biélorussie.

À son retour triomphal à Saint-Pétersbourg, Sergueï Loukianov a été accueilli par les membres de sa famille et un groupe de fans dont il a gagné les cœurs pendant son voyage.

