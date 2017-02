Privés d’aurore boréale, ces Chinois étaients prêts à lyncher leur guide finlandais

Seule l'intervention de la police a sauvé d'une justice sommaire les guides finlandais accompagnant un groupe des Chinois qui étaient venus sans succès en Laponie pour admirer une aurore boréale.

Des policiers ont dû expliquer à des étrangers participant à un circuit touristique intitulé « La chasse à l'aurore boréale » en Laponie finlandaise que les guides n'étaient pas en mesure d'influer sur l'apparition de ce phénomène naturel. Ils ont toutefois admis que les organisateurs auraient dû avertir les touristes que tout ne dépendait pas de leur volonté.

« Les guides étaient effrayés, incapables de maîtriser la situation face à des touristes chinois en colère », communique la chaîne de télévision norvégienne NRK.

Cette année, la Finlande est littéralement envahie par les touristes venus d'Asie. Beaucoup font spécialement le voyage pour admirer les aurores boréales, un phénomène naturel fréquent sous les latitudes polaires. Cependant, il est souvent difficile de le contempler quand le ciel est couvert de nuages.

Certaines agences de voyages prévoient une assurance contre de telles déceptions. Selon NRK, l'agence Hurtigruten propose aux touristes qui n'ont pas réussi à voir d'aurore boréale pendant leur séjour de revenir l'année suivante.

