Des milliers d'internautes cherchent une robe perdue du XIXe siècle

Tess Newall s'est adressée aux réseaux sociaux pour que les internautes l'aident à retrouver sa robe de mariée perdue par des nettoyeurs d'Edimbourg. Cette robe de mariée avait été créée par l'arrière-arrière-grand-mère de Mme Newall, Dora, en 1870. Tess Newall l'avait portée à son mariage, en juin dernier.

Mme Newall craint que la robe n'ait été vendue aux enchères après sa disparition.

« La robe est très belle, faite à la main avec des dentelles et des rubans en soie ornés de fleurs. C'est une partie importante de l'histoire de ma famille que j'ai juste empruntée. Je ne supporterai pas qu'elle ait été perdue dans ma génération. C'est horrible », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Sky News.

Elle a également remercié les internautes pour leurs efforts.

« Il faut croiser les doigts en espérant pouvoir la trouver quelque part. Je me rends compte qu'il y a des questions beaucoup plus importantes dans le monde, mais pour nous, cela représente tout », a-t-elle ajouté.

Son message sur Facebook a été partagé à travers le monde plus de 220 000 fois. 29 000 personnes l'ont commenté en lui souhaitant beaucoup de chance dans sa quête.

