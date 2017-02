Poutine pirate les élections au Limpopo, une congressiste US promet plus de sanctions

La congressiste démocrate qui a déjà appelé à destituer Donald Trump car la Russie « continue d’avancer en Corée » (elle aurait confondu Corée et Crimée), semble ne pas avoir besoin d’aide pour proférer ses propos insolites dans les médias. Et pourtant, deux humoristes russes spécialisés dans les canulars téléphoniques, Vovan et Lexus, n’ont pas pu s’empêcher de tester une nouvelle fois les connaissances en géographie de Maxine Waters. Le résultat est implacable: elle n’a jamais entendu parler de l’invasion par les troupes russes de la ville de Lvov, comme lui dévoilent les humoristes, mais promet de durcir les sanctions suite à l’invasion russe de l’Ukraine et du Gabon et semble préoccupée par l’ingérence des hackers russes dans les élections au Limpopo, le candidat initial du pays (imaginaire) ayant déjà fui en Ukraine.

Le thème principal de la conversation qui a déjà fait rire des milliers d’internautes était les sanctions antirusses que Maxine Waters a promis non seulement de maintenir en dépit des intentions du président Donald Trump, mais de durcir.

Et pour persuader la congressiste américaine de la justesse de sa décision, les amateurs de canulars téléphoniques ont annoncé que la Russie poursuivait sa politique agressive en Ukraine et que les troupes russes occupaient déjà Donetsk et lvov.

« Comment ça s’écrit? Lvov? », a été la première réaction de la congressiste.

« Oui, ou Lviv à l’Ouest.

Qui est à l’Ouest?

Les troupes de Poutine ».

Et de poursuivre: « Vladimir Poutine a envoyé ses troupes au Gabon pour soutenir le régime d’Ali Bongo.

Et, à la grande surprise des démocrates, le premier ministre imaginaire a déclaré que les hackers russes avaient pu pirater la présidentielle au Limpopo pour mettre au pouvoir « le fantoche du Kremlin », Aïbolite, faisant référence aux aventures du docteur Aïbolit (le docteur Aïejémal), du conte de Korneï Tchoukovski, qui soignait des animaux près du Limpopo.

Maxine Waters, elle, ne rigolait pas: « Je ne sais pas combien de personnes de nos services de renseignement nous avons là-bas, mais je vais m’en acquitter et nous allons faire une déclaration sur l’agression dans ces villes ».

Mme Waters a également demandé si « le ministre ukrainien Vladimir Groïssman» savait qui se cachait derrière l’attaque russe lors des élections au Limpopo.

Sans hésiter, « Vladimir Groïssman » « confie » les pseudos des hackers: « Vovan et Lexus ».

Et, cerise sur le gâteau, les humoristes ont déclaré à la congressiste que l’émission que regardait le président ukrainien venait juste d’être coupée par la chaîne RT.

« Vous savez ce qui est arrivé à notre président, il était assis à regarder une chaîne ukrainienne, et tout à coup la télé s’est mise à diffuser la chaîne RT! », s’est plaint « le premier ministre ukrainien ».

« Oh! J’ai vécu la même chose! », s’est exclamée Mme Waters.

Le discours de Maxine Waters, connue pour ses vives critiques à l'égard du président élu Donald Trump, lors de la séance plénière de la commission de la Bourse américaine (SEC) de la Chambre des représentants des États-Unis a été interrompu par l'émission de la chaîne RT durant dix bonnes minutes.

De son côté, la congressiste s'est montrée impressionnée par les soi-disant capacités de RT.