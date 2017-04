Un OVNI glisse sous l’avion quelque part au-dessus de l’Espagne (vidéo)

On peut apercevoir dans cette vidéo un objet inconnu en forme d'ellipse glissant en douceur sous l'avion puis s'éloigner dans les nuages.

Le numéro du vol, le moment et l'endroit de l'enregistrement demeurent inconnus, d'après Daily Star.

Plus de 40 000 personnes ont déjà regardé cette vidéo. Les internautes se sont comme à l'accoutumée divisés en deux camps: ceux qui y croient et ce qui n'y croient pas.

« J'ai vu un OVNI depuis mon siège par la fenêtre d'avion, alors j'y crois… Croyez-moi, c'est REEL »

Alors que d'autres n'y voient qu'un montage de plus, réalisé, comme d'habitude, par NASA.

En février, lors d'un show aérien à Puerto Varas (Chili) les spectateurs ont réussi à filmer un OVNI qui a failli entrer en collision avec un avion militaire à réaction.

Sur les images publiées, on voit un avion militaire chilien monter en flèche dans le ciel. Soudain, un objet semi-sphérique apparaît en se déplaçant dans une direction perpendiculaire à la trajectoire de l'avion…L'OVNI disparaîtra juste après avoir évité de justesse une collision avec l'appareil effectuant une chandelle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »